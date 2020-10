São Leopoldo suspende aulas presenciais da rede pública até o final de 2020

A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, suspendeu as aulas presenciais e atividades extracurriculares na rede pública municipal e estadual de ensino até o final do ano. A decisão, publicada por meio de um decreto municipal, foi adotada como forma de prevenção e enfrentamento à pandemia da Covid-19 da cidade.

O decreto, assinado pelo prefeito Ary Vanazzi, entra em vigor a partir desta sexta-feira (16) e também inclui as escolas conveniadas e contratadas do município. O anúncio da decisão foi feito durante reunião do secretário municipal de Educação, Ricardo da Luz, com representantes do Cpers-Sindicato e do comitê de Escolas Estaduais de São Leopoldo, formado por professores, diretores de escolas pais e alunos.

A suspensão das aulas presenciais atende a um pedido das entidades, contrárias à retomada das escolas públicas da cidade. “Como gestão, entendemos que a pandemia não está encerrada, ela segue, ainda que de forma controlada. Dito isso, o nosso entendimento é que se liberarmos as escolas estaduais, a circulação de pessoas irá aumentar consideravelmente pela cidade, então, optamos por não abrir nenhuma escola pública”, explicou o secretário.

Para o diretor geral do núcleo do Cpers, Luiz Henrique Becker, a deliberação foi acertada. “Acho que isso foi muito sensato e importante por parte da secretaria e da prefeitura como um todo. Este é um momento difícil, onde se faz necessário tomarmos todos os cuidados possíveis, e os cidadãos precisam cobrar condições de segurança para que, aí sim, as escolas tenham a possibilidade de retorno presencial”, concluiu.