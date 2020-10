Rio Grande do Sul terá mais um dia com sol e nuvens nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (15) é de sol e nuvens na maioria das regiões. Haverá nebulosidade em algumas áreas, como no Leste do Estado e pode ocorrer garoa. As informações são da Metsul Meteorologia.

Já no Noroeste e no Norte do Rio Grande do Sul ainda pode ter chuva localizada no começo do dia em razão da instabilidade que avançou do Norte da Argentina e do Paraguai ontem. A temperatura não terá grande alteração e seguirá predominantemente agradável.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o sol aparece com nuvens nesta quinta-feira, entretanto podem ocorrer alguns períodos de maior nebulosidade em parte do dia. Será mais um dia agradável e sem grande alteração da temperatura em relação a ontem.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 8ºC

Porto Alegre– previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 13ºC