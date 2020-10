Governo gaúcho apresenta cronograma e protocolos para o retorno às aulas na rede pública estadual

O retorno escalonado às aulas está autorizado no Estado desde setembro, mas a, após adiamento em uma semana por parte do governo. A mudança da data de reinício se deu, conforme a Seduc-RS, em razão da necessidade de que os materiais e equipamentos de proteção individuais (EPIs) para alunos, professores e funcionários cheguem em sua totalidade às escolas.

O governo afirma que irá dispor de um investimento na casa de R$ 270 milhões para aprendizagem, capacitação, aquisição de equipamentos de proteção e materiais de desinfecção e contratação de professores e profissionais de apoio (serventes e merendeiras).

A volta às aulas presenciais no Rio Grande do Sul tem sofrido oposição de vários setores. O Cpers-Sindicato, que representa os professores da rede estadual de ensino, já se posicionou contrário ao retorno. Atambém orientou que não se retomem as atividades escolares enquanto não houver a segurança total de alunos e servidores da educação.

Atualmente, em Porto Alegre está autorizada a retomada das aulas presenciais na Educação infantil, no terceiro ano do Ensino Médio, da Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As escolas municipais estão funcionando desde o dia 5 de outubro. As