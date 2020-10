Retorno do feriado tem lentidão nas estradas gaúchas

O retorno do feriado de Nossa Senhora Aparecida foi de muito movimento nas estradas. Só na segunda-feira (12), mais de 30 mil carros fizeram o caminho de volta do litoral gaúcho, segundo dados da concessionária CCR Viasul, responsável pela administração da Freeway no Rio Grande do Sul, capturados até a metade da tarde.

Santo Antônio da Patrulha passou a ter cobrança bidirecional De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve lentidão, especialmente, em Santo Antônio da Patrulha e próximo a Osório. “As pessoas se deslocaram para o litoral desde o final da semana passada, mas a grande maioria está retornando hoje. Além disso, o fato de que está sendo feita a cobrança nos dois pedágios também na volta impacto o fluxo”, comenta Cássio Garcez, da comunicação social da PRF. Desde agosto, a praça de. Antes, o motorista era cobrado apenas no sentido litoral.

A perspectiva de feriado com sol animou os gaúchos. Mais de 122 mil carros se deslocaram para o litoral de sexta a domingo na direção do litoral gaúcho, segundo a CCR Viasul. No final de semana passada, foram 29 mil e no feriado de 7 de Setembro, 55 mil.