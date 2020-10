BS Kids Festival apresenta tecnologias para as crianças no Iguatemi

Até o dia 12 de outubro o Iguatemi Porto Alegre promove o BS Kids Festival. O evento, em um formato inédito e totalmente gratuito,busca apresentar para as crianças as grandes tendências tecnológicas e de comportamento com uma linguagem divertida e adequada ao público infantil.

plataforma virtual do festival Os participantes têm acesso a uma série de conteúdos disponíveis na, divididos em três categorias: Tecnologia e Aprendizados, Emoções e Habilidades, Arte e Criatividade. Entre as atividades online, estão oficinas de construção de uma mão biônica, imersão no universo científico com atividades lúdicas, criação de jogos de mesa interativos e bate-papo sobre inteligência emocional. Para deixar as dinâmicas ainda mais funcionais, uma vitrine digital presente na plataforma apresenta uma lista de materiais necessários para o desenvolvimento de cada conteúdo.

Seguindo a mesma lógica da edição anterior, o BS Kids Festival também tem atrações para pais e responsáveis. A seção “Papo de Adulto”, disponibilizada no site do evento, oferece uma curadoria de conteúdos gratuitos para adultos que buscam estudar ainda mais sobre a relação entre a infância e a inovação.

Já no shopping está instalado o hub ExpoBot, que traz uma exposição interativa de projetos de robótica feitos pela My Robot. Cada um dos robôs expostos conta com um QR Code, que direciona para um tutorial com o passo a passo da montagem de cada robô, que pode ser reproduzido em casa.

De acordo com a gerente geral do Iguatemi Porto Alegre, Nailê Santos, a iniciativa foi desenvolvida especialmente para o contexto atual, com uma programação atrativa e inovadora. “O sucesso da primeira edição do festival nos estimulou a reinventar o formato deste evento oferecendo experiências únicas e enriquecedoras. O BS Kids Festival mantém a sua identidade ao promover reflexões importantes sobre o futuro, aliando educação com entretenimento”, afirma Nailê.

O BS Kids, primeiro festival de inovação infantil do Brasil, é uma parceria entre a Black Sheep Project e o Iguatemi Porto Alegre. Inspirado nos grandes festivais de inovação do mundo, a segunda edição traz a tecnologia como aliada das relações sociais, do conhecimento e da construção de um mundo melhor, com crianças engajadas e imersas em um espírito de coletividade.

Além da programação, a celebração do mês das crianças é uma oportunidade para ajudar os que mais precisam. O Iguatemi Porto Alegre disponibiliza, junto ao hub ExpoBot um box para arrecadação de brinquedos. Serão beneficiadas as crianças atendidas pelos serviços de acolhimento da Fundação de Assistência Social e Cidadania (FASC) e por outras instituições parceiras do poder público municipal.

Como participar:

Disponibilização de um conteúdo por dia, conforme programação

- Hub ExpoBot

Local: Praça Erico Verissimo, Iguatemi Porto Alegre

Horário: das 10h às 22h