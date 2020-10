Unidade de Saúde Vila Fátima terá ampliação de serviços para a população

Em um acordo com a Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Saúde do Município (SMS), a PUCRS assinou um termo de colaboração para a execução de atividades naUnidadede Saúde Vila Fátima. Com investimento da operação a cargo da Universidade, a iniciativa permite a continuidade e a ampliação dos serviços para o atendimento de pessoas com vulnerabilidade social.

“Neste modelo assistencial, via Sistema Único de Saúde (SUS), é possível aumentar a equipe, a cobertura de atendimento e as atividades de ensino, extensão e pesquisa da Universidade”, comenta Ir. Manuir Mentges, pró-reitor de Graduação e Educação Continuada da PUCRS.

Com o termo de colaboração, a unidade de saúde poderá ampliar campanhas de vacinação, atendimento clínico remoto e de telemedicina e regulação dos pacientes como forma de aumento da resolutividade dos atendimentos. Também aumentará ações de promoção de saúde envolvendo prática de atividade física, incentivo à alimentação saudável e cessação do tabagismo; atendimentos individuais médicos, odontológicos e de enfermagem; entre outras.

Dentro da unidade está presente o Centro de Extensão Universitária, que já desenvolveu profissionais de diversos segmentos. Neste ambiente, atuam, em atividades de ensino-serviço, alunos de graduação dos cursos de Direito, Educação, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Medicina, Odontologia, Psicologia e Serviço Social; além dos estudantes de pós-graduação do Hospital São Lucas.

“O Centro é umserviçoque presta atenção à saúde da população há 40anos no bairro Bom Jesus. É um importanteespaço para formaçãode estudantes”, enfatiza Ir. Marcelo Bonhemberger, pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da PUCRS.

Criado em 1980, o Centro de Extensão Universitária Vila Fátima da PUCRS interage com uma comunidade que fica nas proximidades do campus da Universidade. Com serviços nas áreas de educação, direito, assistência à saúde e assistência e desenvolvimento social, o ambiente oferece aos alunos estágios eminentemente práticos,em contato com a realidade.