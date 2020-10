Governo manda cortar luz da Escola Estadual Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

Dando continuidade ao processo de fechamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental Estado do Rio Grande do Sul , no Centro Histórico de Porto Alegre, o governo estadual solicitou o corte de energia elétrica do local. Ocupada desde setembro por alunos e pela comunidade escolar, o grupo é contra a decisão que pretende fechar a escola e destiná-la a outro fim.

A tentativa de corte de luz aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (7), quando membros da ocupação voltavam para a escola depois de uma manifestação em frente ao Palácio Piratini e se depararam com um funcionário de uma companhia de energia tentando fazer o desligamento. O ato, que partiu de uma ordem de serviço da Secretaria Estadual da Educação (Seduc), foi evitado no momento, mas o funcionário da companhia garantiu que voltará novamente ao local.

pandemia da Covid-19 O imbróglio envolvendo a escola Rio Grande do Sul e o Estado iniciou ainda em agosto, quando a Seduc comunicou a direção sobre a necessidade de devolução das chaves do espaço para transformá-lo em uma unidade de atendimento de pessoas em situação de rua durante a

A justificativa da Seduc para o fechamento do local e transferência dos alunos, professores e funcionários para outra escola é de que o prédio da escola Rio Grande do Sul apresenta “problemas estruturais”. Apesar disso, a diretora da escola, Elisa Santana Oliveira, garante que todo o processo aconteceu sem abertura para o diálogo com as pessoas que dependem da instituição. “A Seduc continua sem diálogo com a comunidade escolar que está ocupando a escola. Eles insistem em transferir tudo para escola Professora Leopolda Barnewitz, mas a comunidade não aceita”, diz Elisa.

Ainda que a equipe diretiva e os professores já tenham sido transferidos para o novo endereço, a diretora afirma que o desligamento de energia é mais uma tentativa do governo em acabar com a ocupação. “É mais uma violência, uma falta de capacidade de diálogo, um desrespeito à gestão democrática. O ato de cortar luz, água, é mais um ato violento diante de tantos outros”.

A reportagem do Jornal do Comércio tentou contato com a Seduc sobre o corte de luz, mas não recebeu retorno.