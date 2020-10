Guarda Municipal de Porto Alegre interdita quadra de esportes por aglomeração

Na madrugada desta quarta-feira (7), a Guarda Municipal de Porto Alegre recebeu denúncias de aglomeração em uma quadra esportiva na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Agronomia. Por volta das 2h da manhã, cerca de 15 pessoas estavam juntas no local quando os agentes fizeram a abordagem.

De acordo com Marcelo do Nascimento, Comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, o proprietário da quadra precisou ser mobilizado com o uso de teaser (arma de choque utilizada em situações de ameaça), por não ter aceitado a abordagem dos guardas.

Encaminhado à 13ª Delegacia de Polícia Civil, o proprietário responderá por desacato, além de ter sido autuado devido à aglomeração.