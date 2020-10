Sob nova gestão, unidade de saúde animal da Lomba do Pinheiro pretende ampliar oferta de atendimentos

gerenciamento da Unidade de Saúde Animal Victória Com o objetivo de melhorar a qualidade do atendimento e a oferta de serviços relacionados à saúde animal, a Associação Nacional dos Clínicos Veterinários de Pequenos Animais de São Paulo (Anclivepa-SP), assumiu, na segunda-feira (5), o(Usav), da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams), em Porto Alegre. O modelo de contratualização assinado pela prefeitura da Capital e pela associação garante a ampliação dos serviços veterinários na cidade.

Conforme a Smams, com o novo modelo de gestão, a unidade de saúde animal - localizada na Estrada Bérico José Bernardes, nº 3.489, na parada 19 da Lomba do Pinheiro - conseguirá proporcionar um acolhimento de qualidade aos tutores e seus bichinhos. "A previsão é de que seja triplicado o número de atendimentos clínicos gerais e duplicado o número de castrações. As castrações são, em média, 310 por mês, e a partir de agora, passarão a 660. Os atendimentos clínicos, em média, são 237, passando a 600", afirmou a assessoria de imprensa da pasta.

A expectativa da Smams é que além de castrações, a Anclivepa-SP possa oferecer atendimento em especialidades clínicas (1.200 por ano), cirurgia ortopédica (240 por ano), exames diagnóstico (3.528 por ano), exames de imagem (2.580 por ano), sorologia FIV e FelV (360 por ano) e quimioterapia (240 por ano), além do gerenciamento de adoções de cães e gatos do programa "Me adota?".

Com a nova gestão, o que muda nos critérios de atendimento é que, além do tratamento clínico e das cirurgias gerais para os que possuem Bolsa Família válido ou inscrição no Número de Inscrição Social (NIS), serão incluídos tutores com renda familiar de até três salários-mínimos regionais que tenham certificado emitido pelo Centro de Relação Institucional Participativa (Crip) de sua região.

A Usav mantém atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com retirada de senha às 8h, já com a presença do animal. Em relação ao processo de castração, a pasta informou que as orientações são as mesmas que já eram previstas antes. "Os responsáveis pela guarda dos animais devem apresentar comprovante de residência em Porto Alegre e documento de identidade com foto. As castrações são agendadas em datas determinadas pela Diretoria Geral de Direitos Animais (DGDA), via telefone 156". Animais resgatados por protetores cadastrados no município continuarão sendo repassados para atendimento através da DGDA.

A estrutura disponibilizada pela prefeitura para a execução dos serviços foi a Usav, o abrigo temporário e as unidades móveis de adoção e de atendimento. Ao todo, o investimento do município é de R$ 3,1 milhões, com repasses mensais para as despesas operacionais.