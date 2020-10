Adesão nas escolas públicas de Educação Infantil de Porto Alegre sobe 19% nesta terça-feira

Nesta terça-feira (6), segundo dia do retorno das aulas presenciais em Porto Alegre, 2.217 crianças foram atendidas nas escolas públicas de Educação Infantil. Segundo a prefeitura da Capital, o número foi 19% maior do que o registrado no dia anterior, quando 1.788 alunos de zero a cinco anos compareceram às instituições de ensino.

Pelo levantamento da Secretaria Municipal de Educação (Smed), 198 escolas da rede pública municipal e comunitária receberam os alunos nesta terça-feira, sendo que 289 instituições estavam aptas a abrir.

Para esse retorno, as escolas deverão seguir os protocolos determinados por decreto municipal e divulgados por meio do Guia de Voltas às Aulas, disponibilizados no site da prefeitura, com orientações, legislação e materiais de comunicação visual necessários.

Além disso, as escolas da rede municipal receberão cem termômetros digitais de testa como complemento aos materiais já enviados pela Smed para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

escolas creches privadas A maioria dasde Porto Alegre ainda não retornou às aulas presenciais, que deverão ser retomadas na próxima semana.

Além da Educação infantil, também foram retomadas as turmas de terceiro ano do Ensino Médio, de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA).