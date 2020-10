Agricultura identifica fungos, bactérias e pragas em pacotes de sementes misteriosas

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) afirmou nesta terça-feira (6) ter identificado fungos, bactérias e possibilidade de pragas quarentenárias não existentes no Brasil nosque chegaram ao país. Os pacotes foram supostamente enviados de quatro países da Ásia.

De acordo com a Secretaria de Defesa Agropecuária, análises laboratoriais encontraram a presença de ácaro vivo em uma amostra; de três fungos diferentes em 25 amostras; de bactéria em duas amostras; e possibilidade de pragas quarentenárias em quatro amostras (como plantas daninhas). O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária em Goiás é responsável pela pesquisa.

Até o momento, foram confirmados os recebimentos de 258 pacotes de sementes não solicitados em 24 estados e no Distrito Federal,. Os únicos estados que ainda não registraram o recebimento do material foram Maranhão e Amazonas. O órgão estima que um maior detalhamento seja obtido em até 30 dias.

O governo federal orienta que as pessoas que receberem os pacotes devem encaminhá-los a uma unidade do Mapa ou entidade estadual de agricultura. O material. É necessário manter as embalagens originais, devido às informações fundamentais para rastrear a origem.