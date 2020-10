Sol aparece na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (6) é de sol e nuvens. Um ciclone extratropical a Leste-Sudeste do Chuí impulsiona o ar seco para o Rio Grande do Sul. Já o ar mais frio passa a atuar no Centro, no Oeste e no Sul do Estado, onde o amanhecer é com temperatura baixa. Há até uma pequena chance de geada isolada e fraca na fronteira com o Uruguai. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Norte do Rio Grande do Sul, o ar mais quente continua a atuar, elevando a temperatura à tarde. No Noroeste do Estado pode ter temperaturas acima de 30ºC. Já no começo do dia pode ocorrer rajadas de vento no Sul do Estado.

O sol predomina nesta terça-feira em Porto Alegre com períodos de céu claro, mas parte do dia pode ter nuvens esparsas. O amanhecer é um pouco frio, porém vai ser agradável à tarde na região e à noite a temperatura volta a cair. Amanhã, o dia começa com sol e depois deve ter chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 31ºC

Mínima: 4ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 13ºC