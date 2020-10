Ciclone extratropical traz rajadas fortes de vento para o Rio Grande do Sul

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (5) é de sol, mas com nuvens em grande parte do Estado. No começo do dia, a instabilidade ainda atua em áreas do Leste e do Sul com chuva e trovoadas, mas após, ela se afasta para oceano e o tempo abrirá. As informações são da Metsul Meteorologia.

Um ciclone extratropical se forma no Atlântico a Sudeste do Rio Grande do Sul e traz vento moderado com rajadas fortes, no Sul e no Leste do Estado, em especial no Litoral Sul. Ar mais frio ingressa no Oeste, no Centro, no Sul e no Leste gaúcho, onde o dia vai ser agradável e as mínimas ocorrem à noite. No Norte e Noroeste, o dia segue quente.

Em Porto Alegre, a segunda-feira começa com muitas nuvens, chuva e algumas trovoadas, entretanto durante o dia a instabilidade se afasta para Leste e a nebulosidade diminui, dando lugar ao sol na Capital e na Região Metropolitana. A temperatura será agradável, porém o vento sopra por vezes moderado e com chance de rajadas fortes.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 10ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 16ºC