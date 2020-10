Instalação e início da operação de pardais em Porto Alegre é adiada

A prefeitura de Porto Alegre adiou o prazo de instalação do primeiro lote de 25 pardais, previsto para começar as operações nesta sexta-feira (2). Segundo a Focalle, empresa responsável pelo projeto, a alteração se deve à qualificação viária e às chuvas registradas no período.

A Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) afirma que o cronograma não foi alterado, já que apenas o primeiro lote em 25 pontos não foi entregue. As instalações devem estar prontas para o segundo prazo, no dia 26 de outubro. Todos os controladores eletrônicos de velocidade devem estar prontos e operando nos 53 pontos da capital até o dia 16 de novembro.

O asfaltamento já foi realizado em alguns pontos, já que o medidor de velocidade opera abaixo do asfalto com a câmera para cima. Todos os equipamentos contam com tecnologia OCR, que realiza a leitura de placas. Além de reduzir acidentes, ajudam no cercamento eletrônico da cidade.

De acordo com a EPTC, desde o começo da operação do cercamento o índice de furto e roubo de veículos reduziu 61%. O sistema monitora, em tempo real, cerca de 1,5 milhões de registros diariamente com acompanhamento do Centro Integrado de Comando de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.