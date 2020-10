Brasil enfrenta onda de calor, com temperatura ultrapassando os 40°C

Várias capitais brasileiras enfrentaram temperaturas acima de 30°C nesta quinta-feira (1º). Segundo o ClimaTempo, Cuiabá (MT), Goiânia (GO), Palmas (TO), Campo Grande (MS), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Rio de Janeiro (RJ) foram as cidades que tiveram as temperaturas mais altas. Rio de Janeiro (40°C), Campo Grande (41°C) e Cuiabá (43°C) foram os destaques.

Após ter marcado o dia mais quente do ano (36,8°C) na quarta-feira (30), São Paulo bateu novamente o recorde. Segundo o ClimaTempo, durante a tarde desta quinta-feira, a cidade chegou aos 38°C.

Já em Porto Alegre, de acordo com a MetSul, a máxima do dia foi de 25,4°C e, a mínima, de 20°C. No restante do Estado, 14 cidades passaram dos 37,9°C. As temperaturas mais altas foram em Boa Vista das Missões (42,4°C), Porto Xavier (41,6°C), Roque Gonzales (41,6°C) e Santa Rosa (40,1°C).

, o Oeste e o Sul do Rio Grande do Sul terão chuva desde cedo. No decorrer do dia, a instabilidade alcança pontos do Centro e do Leste, que poderão ter chuva forte, granizo e ventos em pontos isolados.

Na Capital e na Grande Porto Alegre, períodos de sol e nuvens até podem ocorrer, mas a atmosfera estará instável e poderá chover durante o decorrer do dia, com chance de trovoadas.

No sábado, a previsão é de ocorrência de muita chuva em Porto Alegre, na região metropolitana e nos vales, com sensação de frio. No domingo, a máxima não passará dos 17°C e, a mínima, ficará em 13°C.

Final de semana com chuva e frio no RS

no Noroeste do Estado, dia de sol, nuvens, fumaça das queimadas e intenso calor. Até o final do dia a temperatura cai, mas sem chuva e com a mudança do vento.

