Mais de 1,4 mil apenados e adolescentes privados de liberdade foram contaminados pela Covid-19 no RS, aponta CNJ

Desde que a pandemia do novo coronavírus chegou ao Rio Grande do Sul, em março, inúmeros cuidados foram adotados para postergar a chegada do vírus aos presídios gaúchos e na Fundação de Atendimento Socioeducativo (Fase). Apesar das tentativas, a disseminação da Covid-19 foi inevitável e o Estado já atingiu pelo menos 1.442 contaminações somente entre presos e jovens privados de liberdade, segundo o último levantamento divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Realizado semanalmente pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas (DMF), o estudo apontou que 1.395 presos já contraíram a doença no Estado, sendo que destes, oito faleceram em virtude de complicações da Covid-19. O levantamento, que coletou dados até 28 de setembro, também levou em consideração os servidores do sistema prisional que foram contaminados pela doença.

No Rio Grande do Sul, a pesquisa semanal mostrou apenas 13 casos, mas o CNJ estima que o dado seja maior, já que a Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen) suspendeu a divulgação do número de servidores positivos para o novo coronavírus. No País, o número de apenados contaminados chegou a 28.233, com 111 óbitos registrados. Já no que diz respeito aos servidores, foram 9.788 casos confirmados e 84 óbitos.

De acordo com o boletim diário da Seapen de quarta-feira (30), o Estado contabilizava 1.405 casos confirmados, entre presos do regime fechado e semiaberto, nas áreas de triagem ou de vivência, além de 8.447 casos descartados e 1.362 presos recuperados. Dos presos com casos detectados, pelo menos 35 seguiam em quarentena e em acompanhamento em 18 casas prisionais.

No sistema socioeducativo gaúcho, até o dia 28 de setembro, data em que os dados foram coletados, apenas 47 adolescentes privados de liberdade haviam contraído a doença. Em âmbito nacional, o número de confirmações nesse sistema chegou a 939. Em relação aos servidores, 116 testaram positivo para o novo coronavírus no Rio Grande do Sul, sendo que destes dois evoluíram para óbito, segundo o levantamento. No Brasil, até o momento, 3.226 servidores do sistema socioeducativo tiveram a doença e 22 faleceram.