Defesa Civil de Porto Alegre alerta para temporal e vento de 100km/h nesta sexta-feira

Depois da curta trégua da chuva em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira (1), a Defesa Civil da Capital alerta para a ocorrência de novos temporais nesta sexta-feira (2). Além da chuva intensa, prevista entre 50 e 100 milímetros ao longo do dia, há risco para ventos de até 100m/h e queda de granizo.

Pode haver queda de energia elétrica, alagamentos e queda de árvores por conta do tempo severo. O alerta é baseado em prognósticos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Inpe/CPTEC).

A orientação do órgão é para que a população evite transitar na rua durante o período de instabilidade e procure abrigar-se em locais seguros. Também é importante manter distância de postes, árvores e placas, e não entrar em alagamentos.

Em caso de emergência, os porto-alegrenses podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros, no número 193.