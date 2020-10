Rede Divina Providência abre 10 vagas para médicos em UBSs de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A Rede de Saúde Divina Providência, que administra 35 Unidades Básicas de Saúde (UBS) em Porto Alegre, está com dez vagas abertas para contratação de médicos na Capital. As oportunidades são para atendimento à Atenção Primária nas unidades das regiões da Glória, Cruzeiro, Partenon e Lomba do Pinheiro (veja os locais abaixo).

As vagas são para cargas horárias de 20h e 40h semanais, com salários de R$ 7 mil e R$ 15 mil, respectivamente, mais benefícios, e contratação via CLT. É necessária graduação completa em Medicina.

extinção do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família (Imesf) novo modelo de atendimento na Capital As unidades de saúde estão sendo administradas pela rede após a. Ofoi anunciado na semana passada pela prefeitura de Porto Alegre. Ao todo, as instituições privadas estão responsáveis por 109 equipes Saúde da Família, 68 equipes de saúde bucal e 27 equipes de Atenção Primária, atendendo um total de 400 mil pessoas.

Confira a lista de UBS atendidas em cada região: