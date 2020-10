Meteoro fez a noite virar dia no Rio Grande do Sul e em SC

Um bólido iluminou o céu do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no começo da madrugada desta quinta-feira (1) por volta de 1h (hora de Brasília). Especialistas descrevem que se tratou de um superbólido devido à sua grande luminosidade, capaz de fazer a noite se iluminar como se fosse dia por alguns instantes em certas localidades da Metade Norte gaúcha e do Leste catarinense.

De acordo com a Bramon (Brazilian Meteor Observation Network), um superbólido é um meteoro super luminoso, que brilha mais intensamente que a Lua cheia. "Os relatos enviados por moradores da região dão conta que postes de iluminação pública chegaram a desligar", informa a Bramon.

O bólido, explicam astrônomos, provoca uma claridade muito maior do que um meteoro do tipo fireball, além de vibrações. Há casos em que chegam a gerar estampidos sônicos com vibrações a ponto de as pessoas sentirem a terra tremer.

A MetSul Meteorologia explica que a queda de um bólido dificilmente traz risco. Em regra, cai fragmentado e os danos são raríssimos.

site A rede brasileira de observação meteorológica está coletando relatos através de um formulário disponível no seue deve divulgar a trajetória e mais informações no decorrer do dia.

Assista ao vídeo com registros das câmeras da Bramon, Clima ao Vivo e Observatório Heller & Jung: