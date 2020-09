Defensoria Pública gaúcha amplia reserva de vagas para cotistas negros em concurso

Diário Eletrônico da DPE A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul (DPE) irá ampliar o percentual de reserva de vagas para candidatos cotistas negros em seu próximo concurso público, que deve ter edital lançado nos próximos meses. O regulamento para o VI Concurso para Ingresso na Carreira de Defensor Público do Estado do Rio Grande do Sul foi publicado nesta terça-feira (29) no

A novidade da próxima seleção está no aumento de 20% para 30% no percentual de vagas destinadas a cotistas negros. Para os candidatos com deficiência, serão reservadas 10% das vagas. Já para os candidatos indígenas, a reserva será de 0,3% - percentual equivalente a representação da população indígena no total da população gaúcha.

No encontro que definiu o regulamento da seleção, o Conselho Superior da Defensoria Pública também decidiu pela exclusão do ponto de corte para cotistas em todas as fases do concurso para carreira.

Outro ponto definido foi a redução da nota mínima de aprovação para classificação na primeira fase do certame. A medida se dá porque, historicamente, é na primeira prova que ocorre a maior parte de reprovações.

O conselho definiu também pela exclusão, em todas as fases, da limitação de número de aprovados para os candidatos que concorrerem às vagas destinadas às pessoas com deficiência, aos negros e aos indígenas. Além disso, foi aprovada a inclusão dos Direitos das Famílias como disciplina específica dentre as matérias do Concurso.

O concurso será constituído por cinco fases:

1) prova objetiva;

2) provas discursivas;

3) sindicância sobre a vida pregressa do candidato, exames de sanidade física, psiquiátrica e aptidão psicológica; entrevista, de caráter eliminatório; e provas orais, de caráter eliminatório e classificatório;

4) prova de tribuna;

5) avaliação títulos;

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. A relação do número de vagas não foi contemplada no regulamento.