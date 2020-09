Chuva retorna a várias regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (29) é de sol e nuvens, porém a formação de uma frente quente pode provocar chuva em várias regiões. Já Na Metade Norte do Estado pode haver instabilidade isolada no fim do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

O amanhecer é frio e com chance de geadas em pontos do Sul, da Campanha, da fronteira com o Uruguai, Serra e Aparados da Serra, por causa o tempo aberto e uma atmosfera seca que favorecem um forte resfriamento à noite. Já no Noroeste e no Norte gaúcho vai aquecer à tarde.

Em Porto Alegre, a terça-feira começa com o tempo muito aberto, mas ao longo do dia se formam nuvens com ar mais quente que ingressa no Rio Grande do Sul. Até o fim do dia, não se pode descartar chuva em pontos da região, mas a probabilidade maior é para quarta-feira, quando uma frente quente trará chuva localmente forte e temporais com raios e granizo isolado. A terça começa fria, mas à tarde será agradável.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: -1ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 25ºC

Mínima: 10ºC