Ufrgs prolonga suspensão de atividades presenciais até 31 de outubro

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) anunciou ontem que permanecerá por mais um mês com as atividades presenciais suspensas. Assim, os estudantes da instituição de Ensino Superior continuarão com aulas remotas até, pelo menos, o dia 31 de outubro.

A Portaria 4.881, assinada em 25 de setembro de 2020, prorroga a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais. Dessa forma, estão mantidos o atendimento de demandas de forma online e o ensino remoto para a graduação, iniciado em agosto.

Conforme a Ufrgs, as atividades presenciais seguem suspensas considerando recomendações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, além de decretos estaduais e municipais. O prazo de suspensão pode ser novamente prorrogado, dependendo das condições sanitárias.

A portaria também estabelece que o retorno às atividades presenciais, quando definido, será comunicado à comunidade universitária com antecedência mínima de 15 dias.