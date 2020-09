Saúde mental e física são desafios para a terceira idade

Neste domingo, 27 de setembro, é comemorado no Brasil o Dia do Idoso, data criada para valorizar a vida depois dos 60 anos, uma fase em que é cada vez mais comum manter uma rotina ativa, com atividades físicas, intelectuais e de diversão. Mas, é também nesse período da vida que surge uma das principais preocupações da terceira idade e de seus familiares: como fica a capacidade de raciocínio, a memória e a clareza mental de quem já passou dos 60 anos?