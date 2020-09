Redução no número de doadores afeta realização de transplantes no RS

O número de doadores de órgãos e tecidos no Rio Grande do Sul caiu significativamente de janeiro a agosto, em relação ao mesmo período do ano passado, por causa da pandemia de Covid-19. Em consequência, houve uma queda de 24% no número de transplantes de órgãos sólidos (coração, pulmão e fígado, por exemplo) e de 54% no de tecidos (córnea, esclera, osso e pele). Nos oito primeiros meses de 2019, o Estado realizou 467 transplantes de órgãos e 877 de tecidos. Neste ano, no mesmo período, foram 356 e 400, respectivamente. Os dados são da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

De acordo com a coordenadora da Central de Transplantes da SES, Sandra Coccaro, entre os motivos para a diminuição nos índices estão a rápida disseminação do coronavírus e o desconhecimento acerca da doença. “A Central de Transplantes precisa assegurar a qualidade do órgão doado”, explica. “No início da pandemia, não havia testes diagnósticos para Covid suficientes, então os critérios eram restritivos.” Ou seja, eram automaticamente excluídos da possibilidade de doação os pacientes em morte encefálica que, nos dias que antecederam o óbito, apresentaram sintomas gripais, tiveram contato com pessoas com sintomas ou estiveram em algum país onde houve circulação do vírus.

“A partir do momento que começamos a realizar o teste de biologia molecular (RT-PCR) nos possíveis doadores, não havia exame para todos, principalmente no interior do Estado”, relata a coordenadora. Em paralelo, o Ministério da Saúde definiu um período de 24 horas de validade do resultado do exame diagnóstico para fins de doação de órgãos. Isto inviabilizou um número significativo de doações, visto que o Laboratório Central do Estado (Lacen), em Porto Alegre, precisa de até três dias para rodar os exames, mais o tempo entre o registro da morte encefálica e o transporte da coleta até o laboratório.

“Foram várias etapas que passamos até chegar ao momento atual, em que temos disponibilidade completa de testes por meio do Lacen e de laboratórios próprios dos hospitais que realizam a captação de doadores. Ainda agora, o maior problema enfrentado é com recusa familiar, principalmente no interior do Estado”, ressalta Sandra.

As famílias mostram resistência em esperar a coleta do exame chegar à capital e o teste ser rodado, depois realizar a retirada dos órgãos e, aí sim, o corpo ser liberado. Com a chegada de um novo aparelho ao Lacen, um extrator automatizado, que deve diminuir o tempo-resposta dos exames, Sandra projeta melhora nos índices de transplante no Estado.

Transplante de córneas

O maior impacto foi registrado no transplante de córneas. Os índices de transplantes desse tecido foram 40% menor este ano em relação a 2019. A fim de fazer um aporte nos bancos de córnea para doação, enfermeiros estão em capacitação para realizar a retirada da córnea dos doadores em morte encefálica junto à Organização de Procura de Órgãos (OPO) Cirúrgica da Central de Transplantes. O reforço da equipe garantirá que todo o Estado tenha abrangência, mesmo nos hospitais que, geralmente, não realizam a retirada de órgãos. A equipe médica também recebeu reforço, passando de dois para seis profissionais. “Estamos buscando mais soluções como essa para retomar o fluxo dos transplantes no Estado de forma geral”, disse Sandra.

Outra ação da Central de Transplantes foi verificar a realidade de cada região do Rio Grande do Sul, a partir das sete OPOs do Estado vinculadas à Secretaria da Saúde (SES). “Estamos, juntos, planejando a retomada das ações do processo de doação e transplantes. Precisamos agilizar e aperfeiçoar cada vez mais nossas ações, pois, dentro do sistema de saúde, existem aqueles pacientes em lista que dependem de um órgão para sobreviver ou, até mesmo, necessitam de uma nova forma de viver”, pontuou a coordenadora.

De setembro a setembro

Para marcar o chamado Setembro Verde, que faz alusão à importância da doação de órgãos e tecidos não apenas em setembro, mas o ano inteiro, a Central de Transplantes lançou a campanha “De setembro a setembro”. A ideia é reforçar esse tema com a população de forma contínua, com ações em redes sociais da SES e órgãos parceiros. “É necessário que as pessoas conversem em família sobre doação de órgãos e se declarem doadoras. A doação só acontece com o consentimento familiar”, destaca Sandra.

Processo de doação de órgãos e transplantes

1 – Identificação da morte encefálica e manutenção do potencial doador.

2 – Confirmação da morte encefálica.

3 – Notificação à Central Estadual de Transplantes.

4 – Avaliação do potencial doador.

5 – Entrevista familiar.

6 – Informação do doador.

7 – Seleção dos receptores.

8 – Equipe de transplantes.

9 – Extração e implante dos órgãos.

10 – Liberação do corpo para a família.