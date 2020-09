Chuva volta e Rio Grande do Sul pode ter temporais no fim de semana

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira é de sol e nuvens. Uma frente quente traz instabilidade à tarde e à noite em regiões do Oeste, Centro e o Sul do Estado. No Leste, haverá instabilidade à noite ou na madrugada, causando chuva forte e isolada com raios e granizo em pontos localizados. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura ao amanhecer será agradável e à tarde pode haver aquecimento nas regiões Oeste e Noroeste. No sábado pode haver chuva e temporais isolados no Sul e no Leste. Nas demais regiões, a previsão é de sol e nuvens. A Metsul Meteorologia projeta temperatura elevada, ao redor dos 40ºC no Noroeste, com a presença do vento norte. Já o amanhecer de domingo deve ser muito quente e com rajadas fortes de vento e, após, uma frente fria traz chuva e temporais com raios, vendavais e granizo isolado para a maioria das regiões.

A sexta-feira é com sol e nuvens em Porto Alegre e Região Metropolitana, porém no fim do dia ou no amanhecer de sábado não se descarta instabilidade com chuva e trovoadas, e um risco menor de granizo, pela formação de uma frente quente no Sul e no Leste do Rio Grande do Sul. A temperatura deve ser agradável nesta sexta-feira à tarde. Já no sábado pode haver instabilidade intercalada com momentos de melhoria e abafamento. Vento pode soprar forte. No domingo, frente fria traz chuva e risco de temporal com vento forte.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 6ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 28ºC

Mínima: 14ºC