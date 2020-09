pontos propostos pelo Senado no projeto do Código de Trânsito Brasileiro As alterações aprovadas pela Câmara dos Deputados, na terça-feira (22), modificando, são positivos em alguns aspectos em específico, enquanto em outros ainda geram dúvidas, segundo avalia o diretor-adjunto do Detran-RS, Marcelo Soletti. "Dentro do cenário do que foi proposto em 2019, o que foi aprovado agora até que ficou bem razoável", assinalou.

O projeto, apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro em 2019 Entre as alterações propostas estão a ampliação do limite de pontos para a suspensão da Carteira Nacional de Trânsito (CNH), de 20 para até 40 pontos, e o aumento da validade do documento para até 10 anos., passou por diversas modificações na Câmara e no Senado.

Para Soletti, um dos principais pontos positivos da alteração proposta diz respeito ao uso da cadeirinha, que além de ampliar a utilização para crianças de até 10 anos de idade, também leva em consideração questões como estatura. No último ano, o equipamento de segurança gerou uma série de debates, já que a proposta inicial apresentada pelo governo federal previa a obrigatoriedade do uso para crianças com idade até sete anos e meio, mas não punia com multa os motoristas que descumprissem a norma.

Em relação ao prazo de renovação da CNH, que passa para 10 anos para condutores que tenham até 50 anos, Soletti afirmou que essa é uma mudança que deve ser vista com cautela, principalmente por ter um prazo bastante elevado. "Esse prazo de 10 anos para condutores de 18 a 50 anos pode configurar um prejuízo na questão de acompanhamento do condutor, mas caberá a nós avaliar qual será a consequência disso através das estatísticas nos próximos anos".

Entre todas as alterações, a que o diretor-adjunto do Detran-RS acredita que irá causar mais impacto é a que trata sobre a ampliação de 20 para até 40 pontos do limite para suspensão da CNH. "Isso é muito preocupante. Em que pese tenha algumas dosagens, a mensagem que passa para o condutor ou motorista é de quando isso passar a valer, daqui 180 dias, se dará um afrouxamento das normas e uma permissibilidade para que se chegue até os 40 pontos", afirmou.

O texto aprovado pelo Congresso segue para a sanção de Bolsonaro. Caso as mudanças aprovadas sejam mantidas pelo presidente, as medidas passarão a valer após 180 dias da publicação.

Principais mudanças