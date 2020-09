Temperatura máxima no Rio Grande do Sul pode ultrapassar os 30ºC nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24) é de mais um dia com sol e nuvens, especialmente, no Oeste, no Centro e no Sul. Na Metade Sul pode haver instabilidade isolada da tarde para a noite em razão do aquecimento diurno. As informações são da Metsul Meteorologia.

A quinta-feira começa com um pouco de frio e neblina em pontos isolados, porém a temperatura sobre rapidamente no amanhecer. A temperatura à tarde pode alcançar os 30ºC no Oeste, no Noroeste, no Centro do Estado e em pontos da Grande Porto Alegre.

Porto Alegre e a Região Metropolitana terão mais um dia de sol. O amanhecer é bem menos frio em comparação com o começo desta semana. No período da manhã, a temperatura fica agradável e à tarde pode ultrapassar os 30ºC em pontos da Região Metropolitana.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 32ºC

Mínima: 5ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 13ºC