Defensoria Pública do RS já atendeu meio milhão de pessoas na pandemia

Em meio ano na pandemia do novo coronavírus, a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul registra mais de meio milhão de atendimentos. A assistência é realizada de modo virtual para prevenir a disseminação da doença.

Segundo a Defensoria Pública, foram registrados 500.162 atendimentos entre 18 de março e 17 de setembro. O balanço ainda mostrou que 56.512 cidadãos gaúchos procuraram pela primeira vez a assistência da Defensoria Pública desde o início da crise.

As principais demandas dos assistidos envolveram as áreas cível, com 293.310 novos atendimentos, e de família, somando 150.767 novos atendimentos. A Defensoria Pública relata que os principais assuntos abrangeram pedidos de alimentos, com 70.497 atendimentos; fornecimento de medicamentos, com 66.998 atendimentos; e casamento, com 37.767 atendimentos.

Também foram registrados no período 329.398 peticionamentos, ou seja, solicitações feitas pelos(as) defensores(as) públicos(as) à Justiça, e 313.730 intimações.

A Defensoria Pública continua atendendo por meio remoto, entre segunda e sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 18h. Algumas unidades, de acordo com a bandeira do município, atendem presencialmente mediante agendamento por telefone.