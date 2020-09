Sol e frio ao amanhecer predominam no Rio Grande do Sul no primeiro dia da primavera

começa nesta terça-feira (22), às 10h31min A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (22) é de sol e céu claro. A primavera. No Extremo Sul e no Norte do Estado pode haver nuvens. O frio predomina no período da manhã e em São José dos Ausente pode ocorrer temperaturas negativas. Também pode ocorrer formação de geada. As informações são da Metsul Meteorologia.

Ao longo do dia, com a presença do sol e o ar seco, a temperatura sobe rapidamente. Já à tarde será de temperatura amena e agradável com maior aquecimento no Noroeste. Na região litorânea, a ressaca do mar irá ceder gradualmente.

Em Porto Alegre e na Região Metropolitana, o dia é de sol com períodos de céu claro. A região segue sob influência de uma massa de ar seco e de alta pressão. No período da manhã haverá novamente frio, porém menos do que ontem, quando fez 5ºC na Capital e 3ºC no Vale do Sinos com geada isolada. Já à tarde será de temperatura agradável.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: -1ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 19ºC

Mínima: 6ºC