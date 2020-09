Feira virtual que divulga vantagens de estudar no Canadá ocorre nesta quinta-feira

Principal destino escolhido pelos brasileiros pelo 15º ano consecutivo, o Canadá também desponta como melhor opção de viagem durante a pandemia, por sua referência em protocolos e apoio aos estudantes. As peculiaridades e potencialidades do país estarão em destaque nesta quinta-feira (24), quando o governo canadense promove sua tradicional feira de educação, a EduCanadá, desta vez em formato virtual e gratuito.

link A mostra ocorrerá das 16h às 20h e as inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo. Estudantes e profissionais terão a oportunidade de conversar com mais de 50 instituições de ensino em todas modalidades de cursos daquele país, ranqueado entre os melhores do mundo em ensino e qualidade de vida. Representantes do governo federal e de províncias canadenses também estarão disponíveis para tirar dúvidas de quem quiser planejar intercâmbio para o Canadá. Na pesquisa da Brazilian Educational & Language Travel Association (Belta), lançada no início de setembro, o Canadá voltou a aparecer no topo da lista dos destinos escolhidos pelos brasileiros para estudar no exterior, além de ser o melhor lugar para estudar e trabalhar, segundo os brasileiros.

Em uma plataforma com design atrativo e muitas ferramentas de buscas, descritivos, fotos e vídeos, os estudantes terão ainda a possibilidade de interação online com as instituições e governo do Canadá. O sistema educacional do país está ranqueado entre os melhores do mundo, com 14 universidades canadenses entre as 300 melhores e com diplomas e certificados reconhecidos mundialmente. O país também ocupa a posição de líder em qualidade de vida e o segundo lugar em cidadania, sendo o sexto mais pacífico do mundo os países da América.

O custo-benefício para os estudantes também se destaca, com o dólar canadense sendo até 60% mais competitivo do que as moedas de outros países. Também há políticas que facilitam aos estudantes internacionais trabalharem enquanto cursam um programa de educação superior. Além disso, alguns programas também são elegíveis para o visto de trabalho de pós-graduação, que permite ao estudante obterem experiência profissional depois de terminarem o curso. “A EduCanada é uma excelente oportunidade para os brasileiros que planejam estudar fora de conversar com representantes das instituições educacionais canadenses e aprender mais sobre seus programas. O Canadá é reconhecido mundialmente pela qualidade do ensino, os custos muito acessíveis, a possibilidade de estudar em inglês ou francês e de ter uma experiência multicultural. E isso acontece em um país seguro, com infraestrutura e tecnologia de ponta, além de acesso a um magnífico cenário natural", afirma a embaixadora do Canadá no Brasil, Jennifer May.

Segundo ela, somente no ano passado, as instituições de ensino canadense receberam mais de 620 mil alunos estrangeiros, sendo 40 mil brasileiros. A experiência multicultural está entre os quesitos destacados pelos brasileiros para definir o Canadá como lugar para viver o sonho de morar fora. Com 37,9 milhões de habitantes, o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial é oficialmente bilíngue (inglês e francês).