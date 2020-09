Gaúchos comemoram o feriado de 20 de Setembro sem roda de chimarrão

Ao longo de sete dias, o Acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, costumava transformar a paisagem do Parque Harmonia. No ano em que a Guerra dos Farrapos completa 185 anos, peões e prendas ficaram em casa.

Por isso, palcos foram montados com estrutura de estúdio de televisão para transmitir a programação pela internet. Todavia algumas tradições permanecem iguais. A chama crioula permaneceu acesa 24h por dia. Ela saiu da cidade de Guaíba e atravessou o Guaíba a bordo para chegar à capital gaúcha - mesmo trajeto dos revolucionários na tomada de Porto Alegre.

"Temos que ter o respeito pela vida e pela saúde. Assim, não temos público. Apenas os artistas estão presentes para transmitir para as pessoas que estão em casa", explica a presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), Gilda Galeazzi.

Ela é a primeira mulher que preside a entidade em 53 anos de movimento. "O movimento é conservador pela sua essência, mas tem que evoluir. O movimento se adequou a essa situação com a representatividade das mulheres", explica a presidente.

Com a pandemia, o costume de compartilhar chimarrão em uma roda, como manda o costume, não é mais possível. A etiqueta sanitária recomenda o chimarrão individual. "Sentimos falta da roda de chimarrão, do convívio, dos apertos de mão. A Semana Farroupilha é um momento de consagração, esperado por muita gente", explica Galeazzi.

Assim como o MTG, a Secretaria Estadual da Cultura também lançou sua programação virtual com shows. Mas não foram somente as apresentações musicais transmitidas pela internet. As gineteadas, provas em que os ginetes (cavaleiros) mostram suas habilidades com os cavalos, também foram virtuais.