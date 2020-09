Porto Alegre: Multa a bar que desrespeitar regras da pandemia pode chegar a R$ 8,5 mil

ampliação foi permitida a partir dessa sexta-feira (18) Porto Alegre somou nove autuações de bares no fim de semana por desrespeitarem regras da pandemia. As multas aplicadas podem chegar individualmente até R$ 8,5 mil, segundo a Guarda Municipal. Os estabelecimentos foram autuados por funcionarem além das 23h, limite máximo para atender, e por aglomerações na rua. A

foram sete casos Na noite de sexta-feira,nos bairros Cidades Baixa e Moinhos de Vento. No sábado, em novas blitze da guarda e de fiscais da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mais dois pontos nos mesmos bairros foram flagrados descumprindo as regras.

foram quatro estabelecimentos autuados No final de semana anterior,na Cidade Baixa e no Moinhos de Vento.

atendimento presencial ocorreu no começo de agosto Bares, restaurantes e similares só podem receber clientes até as 22h. O atendimento interno pode ir até as 23h, depois disso somente pode operar no sistema pegue e leve e tele-entrega. A retomada do

As multas são regradas pelo Código Municipal de Saúde e vão de duas Unidades Financeiras Municipais (UFMs) a 2 mil UFMs. O valor unitário da UFM é de R$ 4,29. As penalidades do decreto são: autuação, interdição cautelar e cassação do alvará, esclareceu o comandante da Guarda Municipal, Marcelo do Nascimento.

Até agora não houve reincidência de mesmo estabelecimento desrespeitando as regras e nem fechamento, segundo Nascimento.