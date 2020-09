Rio Grande do Sul terá um fim de semana com sol e frio

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (18) é de sol e nuvens, com possibilidade de neblina ou nevoeiro no começo do dia. Já o amanhecer pode ser um pouco gelado e à tarde deve aquecer em diversas regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

O fim de semana terá sol e nuvens. No sábado, com a passagem de uma frente fria, a temperatura irá diminuir e também pode haverá vento. O domingo deve ser ensolarado, porém com muito frio no período da manhã e, em algumas regiões pode ter geada.

Nesta sexta-feira, o sol predomina em Porto Alegre e na Região Metropolitana, porém na madrugada e no período da manhã pode haver nevoeiro ou neblina em alguns pontos e frio. Já à tarde deve ser quente. O fim de semana terá sol e nuvens e deve esfriar muito a partir do fim do sábado e no domingo de manhã.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 13ºC