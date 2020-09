Brasil registra o maior número mortes de gestantes e puérperas por Covid-19 no mundo

Um estudo publicado na revista médica International Journal Of Gynecology and Obstetrics revelou que desde o início da pandemia da Covid-19 até 18 de junho, das 160 mortes de gestantes e puérperas em todo o mundo pelo novo coronavírus, 124 vítimas eram residentes no Brasil - o equivalente a 77% das mortes mundiais. A pesquisa, publicada no periódico internacional, levantou dados sobre internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV2), além de utilizar a plataforma do Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sive Gripe), que integra um conjunto de sistemas de monitoramento do Ministério da Saúde.

Somente no Brasil, 978 mulheres grávidas e puérperas foram diagnosticadas com a doença no período. No entanto, os pesquisadores estimam que esse número possa ser maior em virtude dos casos subnotificados. Especificamente em relação aos óbitos, a pesquisa apontou que a maioria dessas mortes aconteceu no puerpério (período de até 42 dias após o parto), com importante associação a três comorbidades: obesidade, doença cardiovascular e diabetes. Além disso, 28% das mulheres que morreram não chegaram a dar entrada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI); 15% não receberam assistência ventilatória; entrando ou não na UTI, apenas 64% foram entubadas e ventiladas.

Para a médico infectologista da Rede de Saúde Divina Providência, Sidnei dos Santos Júnior, diversas podem ser as explicações para que o País seja o local onde há mais mortalidade materna no mundo. "É provável que a qualidade do pré-natal que se realiza influencie sobre essa realidade, além da oferta insuficiente de recursos para atendimento de Emergência no país", argumenta. Conforme o médico, a incidência de doenças pré-existentes, como a diabetes, obesidade e doenças cardiovasculares são fatores de risco tanto para gestantes quanto para não-gestantes.

Ainda segundo a pesquisa, o risco das mulheres negras foi quase duas vezes maior do que o das brancas (17% contra 8,9%), mostrando que embora a frequência de comorbidades nos dois grupos tenha sido o mesmo, as mulheres negras chegaram em piores condições, com mais necessidade de ventilação mecânica e UTI. "Esses desfechos desfavoráveis são ainda piores em gestantes negras e de condição socioeconômica desfavorável, apontando para a dificuldade de acesso ao sistema de saúde como uma possível causa dos maus resultados".

Em março, quando tudo ainda era muito recente e não se tinha comprovações científicas acerca da covid-19 em gestantes e puérperas, essas mulheres chegaram a ficar fora do grupo de risco da doença. No entanto, em abril, importantes órgãos de saúde começaram a considerar o novo coronavírus como um risco evidente a essas mulheres.

De lá para cá, as principais complicações que puderam ser notadas pela covid-19 durante a gestação foram e são o aumento do risco de parto prematuro e de restrição de crescimento fetal. "As principais medidas para evitar essas complicações são a realização de um programa de pré-natal adequado e as medidas de prevenção da transmissão do coronavírus, como distanciamento social, uso de máscaras, de álcool-gel", opina, ao ressaltar que os sintomas apresentados por gestantes e puérperas contaminadas pela covid-19 são os mesmos da população geral.

Quanto ao risco de transmissão da doença da mãe para o filho durante o aleitamento, o médico afirma ele existe, mas é baixo. "Essa transmissão provavelmente não acontece pelo leite, mas por via respiratória, da mesma forma que para adultos. Não existe, contudo, contraindicação à amamentação, uma vez que os benefícios superam em muito os riscos associados a essa prática". Ele alerta ainda a importância de que caso a mãe tenha diagnóstico positivo para o novo coronavírus, que procure manter algum distanciamento do bebê no dia-a-dia e que utilize a máscara no momento da amamentação.