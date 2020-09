Rio Grande do Sul pode ter chuva nesta quinta-feira no Leste e Norte

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (17) é de muitas nuvens e chance de chuva em especial das Metades Leste e Norte do Estado. Já no Oeste e Sul, o sol aparece com nuvens em alguns momentos do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

Hoje, a temperatura não muda muito e em algumas cidades, principalmente da Serra, têm possibilidade de nevoeiro e neblina.

Porto Alegre deve ter uma quinta-feira com muitas nuvens e umidade e com chance de chuva leve na madrugada e no período da manhã. A nebulosidade pode diminuir gradualmente durante o dia e a temperatura deve ter pouca variação.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 21ºC

Mínima: 15ºC