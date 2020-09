Defesa Civil alerta para nível do rio dos Sinos após chuvas

previsão de novas ocorrências As chuvas dos últimos dias e aelevaram o alerta da Defesa Civil em São Leopoldo para o nível do rio dos Sinos, o mais importante da região. Segundo o órgão municipal, o rio atingiu nesta terça-feira (15) 3,54 metros, marca acima do nível de normalidade que seria de dois a 2,5 metros, mas "sem apresentar riscos no momento", diz em nota.

Mesmo assim, o status é de atenção, reforça a Defesa Civil. A previsão é de instabilidade nos próximos dias, com chance de chuvas.

A precipitação mais forte é esperada para a madrugada desta quarta-feira (16) no sul do Estado, ganhando força no Norte, parte do Centro até o Leste, atingindo São Leopoldo.