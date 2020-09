Rio Grande do Sul pode ter instabilidade na maioria das regiões nesta quarta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (16) é de instabilidade, com muitas nuvens e chuva na maioria das regiões. Em pontos isolados do Estado pode haver pancadas fortes de chuva e trovoadas.

A fumaça das queimadas no Pantanal e na Amazônia está na atmosfera e pode acompanhar a chuva na forma de fuligem em alguns locais. Já a temperatura será amena e pouco varia no decorrer do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

Porto Alegre e Região Metropolitana, a quarta-feira será de céu nublado a encoberto com chance de chuva a qualquer momento, que pode ser forte e com trovoadas. A temperatura será amena durante o dia.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 18ºC

Mínima: 14ºC