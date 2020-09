Smed pretende iniciar reformas na escola Emílio Meyer, em Porto Alegre, na próxima semana

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

De acordo com a pasta, o setor de obras da Smed ainda fará uma nova avaliação, para que logo se possa dar início aos reparos necessários. A previsão, segundo a pasta, é de que a reforma tenha início na próxima semana, a fim de evitar novos alagamentos e mais estragos. “Como será feito esse reparo na semana que vem, é provável que quando as aulas voltarem não esteja mais chovendo dentro da sala de aula”, afirmou através de sua assessoria de imprensa. Na Capital, o retorno das aulas presenciais está previsto para 5 de outubro.

Presidente do conselho escolar do Emílio Meyer, Rafael Leal Silva, espera que, desta vez, o problema seja solucionado. “Eles já enviaram o despacho para a secretaria de obras. Isso já havia acontecido antes. O problema é que daí não dão encaminhamento. Tomara que seja diferente dessa vez”, disse.

No despacho emitido pelo engenheiro da prefeitura, responsável pela avaliação estrutural da escola, foi reiterada a “necessidade urgente de liberação da verba para reparos no telhado”. Além disso, conforme o documento, foi salientado à pasta que para a solução total deste problema “será necessária reforma geral deste telhado bem como do sistema de esgotamento pluvial”.