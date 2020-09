Previsão indica mais instabilidade para o Rio Grande do Sul nesta terça-feira

A previsão do tempo nesta terça-feira (15) é de instabilidade no Rio Grande do Sul, por causa do encontro do ar quente que avança pelo Estado com uma massa de ar frio. Haverá instabilidade no início do dia no Oeste e na Metade Norte do Estado e ao longo desta terça-feira, irá se espalhar para ouras regiões. As informações são da Metsul Meteorologia.

fumaça vinda das queimadas na Amazônia e no Pantanal No Oeste, Centro e Sul do Rio Grande do Sul pode chover entre à tarde e no decorrer da noite. Apesar da instabilidade, o sol deve aparecer com nuvens ao menos em parte do dia em várias cidades, sobretudo do Noroeste e Norte, onde poderá se observar ainda. No Sul, o dia começa com frio e pode haver geada isolada no Sul. Já ao longo do dia, a temperatura será amena.

Porto Alegre deve amanhecer fria e com muitas nuvens. Já à tarde, a temperatura deve ser amena, porém a nebulosidade aumenta e há previsão é de chuva.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 23ºC

Mínima: 4ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para terça-feira

Máxima: 20ºC

Mínima: 8ºC