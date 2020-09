Rio Grande do Sul tem cinco regiões na bandeira vermelha

Caiu para cinco o número de regiões confirmadas na bandeira vermelha do mapa definitivo do distanciamento controlado, divulgado pelo governo gaúcho nesta segunda-feira (14). Porto Alegre, Palmeira das Missões, Erechim, Passo Fundo e Santa Maria são as regiões classificadas ainda em alto risco para o contágio do coronavírus na 19ª rodada do sistema. Na semana passada,