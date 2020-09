Avanço de uma frente fria causa instabilidade no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (14) é de instabilidade, com o avanço de uma frente fria que pode causar chuva e raios. O tempo irá melhorar no início da manhã em muitas áreas do Estado, por causa do ar seco e frio. As informações são da Metsul Meteorologia.

Haverá instabilidade isolada durante o dia em pontos mais ao Norte e Noroeste do Estado. Já a temperatura será agradável, porém deverá ficar frio à noite. Também poderá ocorrer rajadas de vento.

Em Porto Alegre, a frente fria traz instabilidade com chuva e trovoadas na madrugada. Já no decorrer desta segunda-feira, o sol aparece com nuvens, por causa do ar seco e frio. A temperatura será agradável com sensação de frio à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para segunda-feira

Máxima: 22ºC

Mínima: 7ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para segunda-feira