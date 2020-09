Ex-presidente do TJ-RS, Marco Antônio Barbosa Leal morre em decorrência de câncer

O ex-presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) Marco Antônio Barbosa Leal morreu na madrugada deste domingo (13), aos 72 anos, vítima de câncer. O desembargador aposentado estava em isolamento em casa desde março, em razão da pandemia de Covid-19, e teria deixado de fazer exames de rotina com receio de se contaminar com o novo coronavírus.

Há duas semanas, Barbosa Leal retornou ao hospital e descobriu uma mancha no pulmão. Após exames, foi diagnosticado um câncer. O desembargador aposentado estava internado no Hospital Moinhos de Vento desde o dia 5 de setembro.

O velório ocorrerá entre 14h e 16h deste domingo (13), no térreo do prédio do Tribunal de Justiça, defronte à Praça da Matriz, em Porto Alegre. A cerimônia fúnebre será aberta ao público.