Porto Alegre: menos da metade das famílias retiraram cartão de auxílio na pandemia

Cartão Social do Programa Municipal Temporário de Transferência de Renda Até agora menos da metade das famílias retiraram o, criado em Porto Alegre com pagamento de auxílio financeiro durante a pandemia. Para dar mais chance de retirada, o município anunciou, por nota, que o prazo que venceria nesta sexta-feira (11) será prorrogado por período indeterminado.

Os beneficiários devem buscar o benefício na Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc), na avenida Ipiranga, 310, térreo, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, esclareceu a área que cuida do programa.

O auxílio emergencial será por três meses, prazo que pode ser prorrogado pelo mesmo período, enquanto estiverem em vigor as restrições de circulação e das atividades econômicas.

Pelas exigências para receber, são cerca de 6,4 mil famílias que estão no Cadastro Único (CadÚnico). Pelo menos 2,8 mil cartões foram distribuídos. Pelo site prefeitura.poa.br/protecao-social é possível ver quem tem direito e o valor a receber. Pelo telefone 156, da prefeitura, também é repassada a informação.

O cartão é concedido a famílias com renda mensal per capita de R$ 89,00 a R$ 522,50 per capita. renda per capita até R$ 89,00 recebe R$ 150,00. De R$ 89,00 a R$ 178,00, recebe R$ 100,00. Famílias com renda de R$ 178,00 a R$ 522,50 recebem R$ 50,00. Em todas as faixas, é somado R$ 50,00 para cada um dos demais integrantes da família: cônjuge, criança de zero a 12 anos, adolescente de 13 a 17 anos, pessoas com deficiência e idosos. Não há limite de número de integrantes da família.

Onde usar os créditos: compra de gêneros alimentícios, material de higiene e limpeza, em mercados, supermercados e padarias. Está vedado o uso para compra de bebidas alcoólicas, cigarros e afins. Estabelecimentos comerciais que venderem produtos diferentes dos previstos ficarão sujeitos à multa de R$ 2 mil. Na reincidência, a multa é de R$ 10 mil.