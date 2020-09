Governo da Bahia anuncia compra de 50 milhões de doses da vacina russa

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou no início da manhã desta sexta-feira (11) a assinatura de um acordo de cooperação com o fundo soberano da Rússia para o fornecimento de 50 milhões de doses da vacina Sputinik V, a primeira registrada contra a Covid-19. "Vamos poder fornecer a vacina para todo o Brasil quando ela for aprovada pelos órgãos responsáveis", disse.