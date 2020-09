Em razão das chuvas, DNIT adia início da instalação de vigas da nova ponte do Guaíba

Inicialmente previsto para esta quinta-feira (10), foi adiado o lançamento das vigas da nova ponte do Guaíba. Em nota, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que a decisão ocorre em razão das chuvas dos últimos dias. A nova data para o trabalho deverá ser divulgada posteriormente.

A atividade está programada para acontecer no km 99 da rodovia, na região da Ilha Grande dos Marinheiros, e deve provocar diversas alterações no trânsito até o mês de outubro. O DNIT ainda destaca que, por causa das condições climáticas, a programação poderá sofrer novas alterações e estender-se para além do previsto.

prevista para ocorrer até novembro Com a liberação do fluxo,, os veículos poderão trafegar entre as regiões Norte e Sul do Estado pela ligação entre a BR-290/RS, a Freeway, e a rodovia contínua BR-116/BR-290.

Para dar forma ao viaduto, serão instaladas 21 vigas pré-moldadas - cada uma pesando entre 110 e 180 toneladas e com comprimento de 28 a 40 metros. O trabalho deve envolver cerca de 40 colaboradores.