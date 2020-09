Metsul não descarta chuva forte, granizo e vendaval em pontos do Rio Grande do Sul

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (11) é de sol com nuvens. No período da manhã, pode ocorrer instabilidade isolada em algumas regiões. Na tarde e noite, pode chover no Centro, Oeste e no Sul do Estado, por causa do ar quente. Já em alguns pontos, a instabilidade pode ser intensa com chuva forte, raios, vendaval e granizo. As informações são da Metsul Meteorologia.