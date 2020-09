Justiça define que todos os réus da Boate Kiss serão julgados em Porto Alegre

Um dos quatro réus do incêndio da Boate Kiss, Luciano Bonilha Leão, será julgado em Porto Alegre, por decisão do Tribunal de Justiçado Estado (TJRS), que acolheu nesta quinta-feira (10) pedido feito pelo Ministério Público gaúcho. Bonilha era assistente de palco da banda Gurizada Fandangueira, que tocava durante o incidente ocorrido em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Com a decisão, todos os acusados serão julgados juntos.