Rio Grande do Sul segue com risco de temporais nesta quinta-feira

A previsão do tempo para o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (10) é de risco de temporais no Norte e no Nordeste nas primeiras horas do dia. A nebulosidade deve diminuir em todo o Estado e o sol aparece entre nuvens. Já a instabilidade que está associada a um centro de baixa pressão vai se afastar para o oceano. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura vai aumentar com a presença do sol na maior parte do Estado, principalmente no Oeste, Nordeste e Norte, devido à influência de correntes de vento de Norte que trazem ar quente e, junto, a fumaça do Pantanal e da região amazônica.

Em Porto Alegre, o dia começa com muitas nuvens e tem chance ainda de ocorrer chuva, raios e granizo isolado durante a madrugada. No decorrer desta quinta-feira, a instabilidade se afasta e o tempo melhora. A temperatura fica agradável; já as mínimas devem ocorrer à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 12ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 24ºC

Mínima: 14ºC