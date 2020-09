Após pico, Porto Alegre tem estabilização de pacientes em UTI por Covid-19 nos últimos cinco dias

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Porto Alegre viu o número de pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 disparar na semana passada, chegando a 347, um recorde, na sexta-feira (4). Depois disso, porém, a quantidade de pessoas em leitos intensivos em razão da doença caiu e se mantem estável, ficando entre 329 e 335 nos últimos cinco dias.

Nesta quarta-feira (4), conforme o monitoramento em tempo real da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), eram 331 pessoas com Covid-19 em leitos destinados a pacientes críticos na Capital.

O percentual de ocupação geral das UTIs da cidade é de 86,6%, com 728 pessoas em 848 vagas. Além das pessoas com confirmação para contaminação pelo novo coronavírus, há outras 26 com suspeita da doença também internadas em leitos intensivos.

O Hospital Moinhos de Vento é o único com lotação total de sua unidade intensiva – 72 pacientes em 72 leitos. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, são 135 pessoas internadas em 162 vagas (84,3% de ocupação). Já no Hospital Conceição, a ocupação é de 88% (66 pacientes para 75 leitos).

Atualmente, Porto Alegre tem 26.761 casos confirmados de contágio pelo vírus. O total de vítimas fatais pela Covid-19 já chega a 777 na Capital.