Defesa Civil de Porto Alegre alerta para queda de granizo e ventos fortes nesta quarta-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de chuvas, queda de granizo e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora nesta quarta-feira (9), entre as 13h e 23h55. Conforme as previsões, com base em aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), poderá chover de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros/dia. O mau tempo poderá acarretar corte de energia elétrica, queda de galhos e alagamentos.

Para atender à população e restabelecer a normalidade em áreas que possam ser atingidas, a Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergências (Copae), composta por órgãos municipais e instituições parceiras (CEEE e Corpo de Bombeiros), manterão equipes em prontidão.

Também há previsão de chuva forte e queda de granizo em outras áreas do Rio Grande do Sul , segundo a MetSul Meteorologia. As áreas de instabilidade devem crescer a partir do fim de tarde de quarta-feira.

Orientações da Defesa Civil à população